Семинар «Основы современной физической реабилитации»

C 14 по 16 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет курс на тему «Первая ступень. Основы современной физической реабилитации - Пальпационная анатомия, функции, паттерны движений, мягкие мануальные, (Кальтенборн-Эвент) и остеопатические (Мадридская школа остеопатии) техники, принципы кинезиотерапии мышц туловища, верхней и нижней конечности с использованием эластического сопротивления в открытой кинематической цепи».

Данный курс является дополнительным профессиональным образованием.По окончанию выдаются удостоверения о повышении квалификации. Основы современной физической реабилитации. В данный курс входят две ступени. Каждая ступень – это трёхдневный семинар, состоящий из теоретической и практической частей, в рамках которых происходит знакомство обучающихся с: - основами пальпационной анатомии и функционирования, - паттернами движений, - мягкими мануальными и остеопатическими техниками, - принципами кинезиотерапии с использованием эластического сопротивления в открытой кинематической цепи, - мио-фасциальными лентами, - основными биомеханическими синдромами, - принципами кинезиотерапии с использованием подвесных систем и нестабильных опор в закрытой кинематической цепи для мышц туловища, верхней и нижней конечности. Программа курса направлена как на обучение новичков в медицинской реабилитации, так и на структурирование знаний в области терапии скелетно-мышечной патологии их более опытных коллег. Успешно усвоившим материал участникам вручаются сертификаты. Обучение проводит Коноваленко Кирилл Анатольевич - Врач лечебной физкультуры, спортивной медицины, медицинской реабилитации.

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