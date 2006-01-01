10-11 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге пройдет очередной семинар «Физические методы реабилитации в спорте и восстановительной медицине». Базовый уровень. Преподаватель - ведущий специалист в обрасти реабилитации, восстановительной медицины и спортивной медицины, один из наших онлайн-консультантов на форуме SportMedicine.ru - Коноваленко Кирилл Анатольевич.

Стоимость: 15 000 руб.

!!! до 22 февраля действует скидка 10% - 13 500 руб.!!!

В стоимость включены методические пособия, сытные кофе-брейки и горячие обеды!

Только у нас! Для всех участников семинаров действует постоянная скидка на нашу продукцию, специальные акции и предложения.

ПОДАРОК

При посещении семинара Вы получите в подарок набор для работы с пациентами: тренажер баланса зеленый Thera-Band + лента-эспандер желтая Thera-Band

На семинаре Вы освоите Европейские современные протоколы реабилитации и сможете применять методики на практике.





Программа семинара:

1. Эластическое сопротивление

2. Тренировка баланса и стабильности

3. Понятие о гибкости и миофасциальном взаимодействии

4. Thera-Band Platform&Wellness station

5. Функциональные тесты для определения области патологии, согласно стандартам клиники Sport&Spine Rehab (США, Вашингтон). 20 функциональных тестов

6. Комплексное восстановление мышечного баланса и лечение травм в области (практическая работа)

7. Изучение и освоение Европейских протоколов реабилитации спортсменов

8. Теория реабилитации

9. Отработка практических навыков с использованием протоколов реабилитации, мышечного тестирования. Включение изученного материала в процесс комплексной реабилитации. Отработка полученных навыков.





После завершения семинара каждый участник получает сертификат о прохождении образовательного семинара.

Подробнее о программе семинара: http://adelante-sm.ru/seminari/10-11-marta--fizicheskie-metodi-reabilitacii-/